Vereadora pede manutenção da Pça. da Bíblia

Uma das praças mais arborizadas da cidade, inaugurada durante a gestão do ex-prefeito José Reinaldo Martins, localizada no Jardim Santa Cândida, ao lado do Rio Verde, a Praça da Bíblia foi objeto de um requerimento da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), no qual pede várias ações para recuperação da praça.

No requerimento, aprovado na sessão de Câmara realizada dia 1º de fevereiro, a vereadora pede ao chefe do Executivo que proceda a instalação de iluminação de LED, objetivando melhorar a segurança da praça; a limpeza da elevação de concreto, tendo em vista que a mesma encontra-se suja e pichada, tomada pelo mato e gradil com ferrugem; a poda das árvores para melhoria da iluminação e crescimento das mesmas, bem como, a revitalização da vegetação ornamental, reparo nos bancos e correção do piso que se encontra em alguns lugares desconstruídos dificultando a movimentação dos frequentadores do local.

Durante a discussão do requerimento, a vereadora disse que os problemas por ela levantados são de pequena complexidade e já foram objetos de solicitações anteriores dos vereadores Serginho da Farmácia (PSDB) e de Guilherme Nicolau (MDB), e que se a prefeitura tivesse tomado alguns cuidados antes, não teria chegado ao estado atual.

“As pessoas públicas deveriam andar mais para ver o que está acontecendo”, disse o vereador Serginho da Farmácia, não se referindo quem seriam estas pessoas públicas. Ele afirmou que é um descaso e que já observou funcionários usando um caminhão pipa para fazer poda das árvores próximas ao Rio Verde e que a situação é de abandono. Pediu para o prefeito direcionar alguns trabalhadores da frente social para a limpeza da praça, inclusive lavando os bancos que estão uma sujeira.

Também o vereador Itaroti (PTB) criticou o abandono daquela área de lazer, onde muitas pessoas usam a rua ao lado para tirar carta de motorista, e o abandono chama a atenção, “ficando ruim para o Executivo manter o espaço sujo do jeito que está”.

Já o presidente da Câmara, ao fazer uso da palavra, disse que os moradores vizinhos à Praça da Bíblia cobram os vereadores pela situação de abandono que a mesma está. “O prefeito Amarildo deveria seguir o exemplo do prefeito de Tambaú e fazer um mutirão da limpeza na cidade, que está abandonada e suja, com mato por todos os lados”, afirmou Paulinho da Prefeitura (PSD), para quem o local também se tornou uso dos consumidores de drogas.

Mato também foi alvo de queixa. Foto: Reportagem