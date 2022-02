30 anos da GCM

Criada em 1992 a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul celebrou 30 anos de atuação na cidade no último dia 10. Com muitas atribuições, um efetivo bastante dedicado e mais de 2.600 chamados atendidos no último ano, a GCM é um dos serviços públicos municipais que mais recebem elogios da população.

Não há setor público que não conte com apoio, atendimento ou orientações da GCM. Nesta edição da Gazeta de Vargem Grande, é possível ver um resumo de todas as atribuições e ações que a corporação desenvolve. E ao longo dos anos, a GCM estampou muitas das manchetes publicadas pela Gazeta.

Salvamentos de bebês engasgados, parto de crianças, prisão de criminosos, apreensão de drogas com a equipe do Canil, resgate de animais, fiscalização, orientação no trânsito, capacitação em empresas, zeladoria do patrimônio público, até desfile de Papai Noel. E o reconhecimento vem a cada reportagem publicada, o agradecimento e o elogio de internautas.

Com tantas atribuições, é preciso reforçar que muito precisa ser feito para dar suporte às ações desenvolvidas pela GCM. Desde a remuneração adequada de seus componentes, até o aumento do efetivo, para que possam ser elaboradas escalas de trabalho e folga que ofereçam melhores condições de descanso aos guardas.

Que o carinho que a população tem pela GCM e a dedicação que a corporação tem com a cidade e seus moradores continuem a nortear o futuro da guarda por mais longos anos.