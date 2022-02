Sessão Remota

A primeira sessão ordinária de 2022 da Câmara de Casa Branca foi realizada de maneira remota. A reunião foi no dia 1º de fevereiro em plenário e participaram somente o presidente da Câmara, Marcelo Galante, a primeira secretária da mesa, vereadora Fabiana Sandoval e o segundo secretário, vereador Marquinhos Germano, obedecendo os protocolos sanitários. Os demais estavam em outros locais e participaram pela Internet, com transmissão ao vivo. Segundo o informado no Facebook do Legislativo de Casa Branca a decisão da presidência da Casa se deu em virtude do agravamento dos casos de contaminação pelo Coronavírus na cidade.

Doria em Aguaí

O governador João Doria (PSDB) inaugura neste sábado, dia 12, em Aguaí, a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr Celso Luiz Scaravelli” e o Laboratório Municipal da cidade. Na ocasião, Doria entrega as obras de reforma do Centro de Esporte e Lazer do Trabalhador Aguaiano (Celtra) e anuncia investimentos para educação e para a reforma do Hospital Regional de Divinolândia. O Governador também autoriza recursos para a construção da Casa da Juventude de Aguaí.

Nova diretora regional de Saúde

A advogada e ex vice-prefeita de São João, Patrícia Magalhães, foi nomeada pelo governo do Estado de São Paulo como Diretora da Diretoria Regional de Saúde (DRS) 14, que abrange Vargem Grande do Sul e 19 cidades da região, com sede em São João da Boa Vista. Ela substitui Benedito Carlos Rocha Westin, que há anos dirigiu a DRS-14.

Nova caminhonete

Na semana em que completou 30 anos, a GCM de Vargem ganhou mais um veículo. Dessa vez, por intermédio do deputado federal Baleia Rossi do MDB. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) anunciou em seu Facebook que na sexta-feira, dia 11, esteve em Itapeva, onde recebeu uma caminhonete Chevrolet S-10 do governo do Estado. “Agradecer ao Governador João Doria, ao vice governador Rodrigo Garcia, Secretário da Agricultura, Itamar Borges e o Deputado Federal Baleia Rossi (MDB) pela liberação do veículo. O vereador Guilherme Bruneti Nicolau não pode comparecer, mas colaborou decisivamente na conquista do veículo para o município”, comentou Amarildo.