Rapaz amarrado nos trilhos em Lagoa Branca foi morto pelo trem

Um rapaz foi morto na Estação Ferroviária de Lagoa Branca, distrito de Casa Branca, na madrugada de quinta-feira, dia 17, por volta das 1h45. A Polícia Militar de Casa Branca foi acionada e compareceu ao local.

O maquinista da locomotiva relatou a sua versão e os policiais avistaram o corpo de um rapaz negro e sem camisa entre os trilhos da linha férrea sob a locomotiva com os braços e pernas dilacerados. O indivíduo estava com as mãos algemadas.

O local foi preservado até a chegada da perícia, com o perito Gilberto e o fotógrafo Bacan. Compareceu no local também o delegado, que tomou as devidas providências.

A vítima foi encontrada sem nenhum documento que possibilitasse a identificação. O crime segue sendo investigado.