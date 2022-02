Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Ary Barroso (Ary Evangelista Barroso)

Nasc.: 07/11/1903 (Ubá – MG)

Morte: 09/02/1964 – Rio de Janeiro

Ary Barroso é considerado por muitos como o maior compositor de todos os tempos, sua genialidade se manifestou ao compor em 1939, Aquarela do Brasil, música amplamente conhecida e tocada em todo mundo.

Ary se destacou como compositor, letrista, pianista, chefe de orquestra, locutor esportivo e radialista.

Ficou órfão de pai e mãe aos 8 anos, quando foi morar com a avó Gabriela e a tia materna Ritinha, também viúva, a qual foi sua professora de piano.

Após sua viagem para descobrir a Bahia dizia: “Eu é que me descobri na Bahia”.

Ficou de tal modo impressionado que compôs: Na baixa do sapateiro; No tabuleiro da Baiana; Quando eu penso na Bahia.

No teatro musical quando se aproximou de Luís Peixoto compuseram em parceria: Maria, Na batucada da vida, Por causa desta cabocla.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho