Homem é pego com pick up roubada

Durante investigações visando apurar crimes de furto de gado em Vargem, o Setor de Investigações da Polícia Civil recebeu informações de que uma Fiat Strada de cor branca estaria sendo utilizada em alguns furtos de gado.

Conforme o delegado Antônio Carlos Pereira júnior, diversas diligências foram realizadas visando localizar o veículo, bem como as pessoas que o utilizavam. Assim, na quinta-feira, dia 10, a equipe da Delegacia de Vargem encontrou um veículo com características semelhantes.

A caminhonete estava com placas diferentes da pick-up furtada e após pesquisas, foi verificado que aquele emplacamento se referia a um veículo registrado em São Bernardo do Campo. Também foi constatado através de pesquisas no Detecta, que este veículo estava circulando na cidade de São Bernardo do Campo. Ainda, foi obtido junto ao Detran uma cópia do laudo de vistoria daquele veículo, quando foi observado que as características não coincidiam com o veículo localizado em Vargem.

Após as pesquisas, os policiais voltaram ao local e viram a caminhonete estacionada em outra rua. Após várias horas de vigilância, ninguém apareceu para pegar o veículo, quando então através de uma câmera existente naquela rua, a equipe observou que o veículo havia sido ali estacionado por um indivíduo negro, trajando bermuda estampada e uma camiseta de cor preta, o qual os policiais reconheceram como sendo um morador com envolvimento em vários delitos.

O suspeito mora a alguns quarteirões de onde o veículo estava estacionado e, ao ser indagado disse que teria ficado o dia todo em sua casa. Com a autorização de sua mãe, os policiais encontraram no quarto dele uma bermuda e uma camiseta, idênticas às que foram vistas na filmagem. Ele acabou confessando que fora ele a pessoa que estacionou a caminhonete, porém negou que estaria em poder da chave. Dando sequência na investigação, as chaves foram localizadas na residência dele.

Assim, o suspeito e o veículo foram conduzidos até a Delegacia. Durante vistorias preliminares, foi possível verificar adulteração em todos os locais de identificação do veículo, que foi levado até o setor de perícias do Instituto de Criminalística da cidade de São João da Boa Vista, onde foi possível revelar a sua real identificação. Dessa maneira, os policiais verificaram que ele tinha sido roubado em Santa Cruz da Conceição (SP) no dia 12 de junho do ano passado.

O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação. Foi concedida fiança no valor de R$ 5 mil, e por não ter sido exibida, ele foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento do suspeito com os furtos de gado.