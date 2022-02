A coluna Momento Pet desta semana traz a pequena Mel, uma basset que esconde por trás dessa carinha fofa, uma verdadeira destruidora de almofadas e móveis. Mas apesar de toda bagunça, ela faz a alegria da família de Rose Laine da Cunha Franchi.

“Ela foi abandonada em um salão de beleza, dentro de um par de meias e minha nora a trouxe de presente, era meu aniversário. Um presente de grego”, brincou. “Logo no primeiro dia em casa ela mordeu o sapato do marido”, contou Rose Laine. Mas nem precisou de muito tempo e Mel conquistou o coração de todos. “Ela é o nosso xodó”, disse Rose Laine.

A família também teve que se desdobrar nos cuidados da cachorrinha. A Mel tinha uma doença de pele, que se parecia com sarna e as pessoas não gostavam de se aproximar dela. “Fizemos vários tratamentos e exames e não conseguimos descobrir o que era. Ela foi crescendo e o pelo foi melhorando, hoje é elogiada pelos veterinários”, disse Rose Laine. “Depois, descobrimos que era uma alergia a picadas de pulga, pernilongos etc”, explicou.

Com tantos cuidados, Mel se apegou muito a todos. “Toda vez que me vê arrumando as malas, fica depressiva. Sempre trago presente para ela”, revelou Rose Laine. Mesmo assim, ela segue deixando claro que não gosta de ficar longe da família. “Não pode ficar sozinha que põe terror, destrói tudo com a parceira Lua”, contou Rose, falando sobre a outra cachorrinha da casa.