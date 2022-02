Bomba furtada na Via Crucis foi encontrada pela polícia

Na última semana, o motor, a bomba e a borracha que ficam guardados na casinha do monumento da Via Crucis, na parte do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul, foram furtados. O furto ocorreu na noite do dia 8 e na segunda-feira, dia 14, a bomba foi encontrada.

De acordo com o informado por Carmen Malagutti, membro da Comissão da Via Crucis, a Polícia Civil entrou em contato na segunda-feira, dia 14. Ela, junto de sua irmã, foi à Delegacia para o reconhecimento, o que foi constatado.

Na terça-feira, dia 15, a bomba foi entregue à Comissão da Via Crucis. Ainda há 40 metros de mangueiras e várias ferramentas desaparecidas.