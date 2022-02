Operação Drive Thru da Polícia Civil prendeu traficante

Na quinta-feira, dia 17, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul deu início à Operação Drive Thru na Avenida Teotônio Vilela, visando cumprir mandado de busca domiciliar de tráfico de drogas. O Setor de Investigações da Unidade Policial vinha recebendo informações de um homem envolvido com tráfico de drogas nas regiões da Cohab I e Jardim Paulista.

O suspeito já havia sido preso em flagrante em 2011 com sua companheira pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, quando foram surpreendidos também por policiais civis, com considerável quantidade de drogas.

Durante as investigações apurou-se que ele estava vendendo drogas em sua própria casa, na Avenida Teotônio Vilela, onde entregava as drogas aos compradores por sistema Drive-Thru, sendo que ainda poderia estar guardando drogas em outro imóvel, também pertencente a ele, o qual estava em reforma, à Rua Turíbio dos Santos.

Diante das informações, foi representado junto à Justiça de Vargem pedido de mandado de busca e apreensão, para que fossem realizadas buscas domiciliares nos imóveis. Durante as buscas com auxílio da cadela K9 Raposa da Guarda Civil Municipal (GCM), no interior da residência não foram encontradas drogas, apenas diversos aparelhos celulares, dois rolos de fita crepe, uma máquina de cartão e grande quantidade de dinheiro.

Já no final das buscas, foram encontradas diversas porções de drogas, cocaína e maconha, no bolso de duas bermudas em um varal do quintal da residência, sendo que em uma delas havia 22 porções de cocaína embaladas em plástico tipo ZipLock, e na outra, 17 porções de maconha embaladas em plástico branco e vedadas por fita crepe.

O suspeito confessou que aquelas drogas eram suas e que as porções de cocaína eram vendidas por R$ 50,00 cada, sendo elas conhecidas por “comercial” a de qualidade inferior e “escama” a da melhor qualidade.

Em relação às porções de maconha, também disse que vendia cada uma delas pelo mesmo valor. Em seguida, foram realizadas buscas no outro imóvel pertencente ao rapaz, onde foi encontrada uma mala de viagem de cor preta, a qual embora estivesse vazia, tinha forte odor de maconha. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na unidade policial e, em seguida, à Cadeia Pública.