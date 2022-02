Operação Strike prende dupla por tráfico em Grama

Com a operação Strike, a Polícia Civil de São Sebastião da Grama prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas no Centro e no Jardim Santa Mônica, na quinta-feira, dia 17.

De acordo com o Portal de Notícias G1, os policiais que cumpriram o mandado de busca e apreensão informaram que, na casa do primeiro suspeito, de 18 anos, foram encontrados um pé de maconha, 15 pedras de crack, dois rádios de comunicação e apetrechos utilizados no preparo da droga para comercialização. Ele não estava no local.

Durante a revista na casa do segundo suspeito, um homem de 48 anos, foram encontradas 117 porções de cocaína e 236 gramas de maconha, além de um liquidificador com resquícios de cocaína, que revela que o local poderia estar sendo utilizado como uma pequena refinaria de drogas.

Na residência, os policiais constataram que o homem estava de mudança e o primeiro suspeito, de 18 anos, o auxiliava. Quatro adolescentes suspeitos de envolvimento foram detidos.

Os menores prestaram depoimento na Delegacia de Polícia de São Sebastião da Grama e foram liberados para os responsáveis. Já os dois homens presos foram encaminhados para a cadeia de São João da Boa Vista.