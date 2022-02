Os sócios Júnior e André apresentam a Pipers Design e seus projetos em Dubai

Com três projetos de design e branding na Gulfood, principal feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, os sócios da Pipers Design, Júnior e André, foram convidados por empresários e investidores para se apresentarem em Dubai. Além de marcarem presença na Gulfood, os sócios apresentaram a Pipers Design no Dubai Design District.

O portfólio mostrou projetos desenvolvidos para Unilever, P&G, Tic Tac e Piracanjuba, porém, os sócios da Pipers Design enfatizaram marcas brasileiras que são importantes para o desenvolvimento da nossa região, como, por exemplo, as marcas de Vargem Grande do Sul, ABVGS, Coma Mais Batata, Cooperbatata e Café Pacaembu, marca pertencente ao grupo Massimo Zanetti Beverage Brasil. Além disso, também foram apresentadas as marcas Daniel & Fernando Comércio de Hortifruti da cidade de Itobi, Família Trevisan de Divinolândia e, de São João da Boa Vista, as marcas Algo Mais e Credisan.

Na ocasião, projetos de identidade visual para as marcas Eufena, Hospital de Caridade, Casa Ribeiro e SOULinda, para a marca Phisalia, foram muito elogiados.

Além disso, o modelo de negócio da Pipers chamou a atenção pela forma humanizada que a empresa possui no desenvolvimento de seus projetos.

A Pipers Design iniciou suas atividades internacionais em 2019, quando os sócios apresentaram a empresa para um grupo de empresários na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Desde então, o escritório vem se consagrando como uma empresa de estratégia criativa, sendo a primeira empresa especializada em design da cidade de Vargem Grande do Sul, e hoje, competidora global em graphic design.

Para finalizar a apresentação, Júnior falou sobre a linha que direciona os investimentos de longo prazo da Pipers Design. “O foco é construir uma marca global com uma equipe extraordinária e uma estrutura corporativa que alcance a igualdade de gênero, o que significa que a Pipers Design irá aplicar uma série de metas e objetivos no âmbito da igualdade e responsabilidade social como plataforma de crescimento”, completou.