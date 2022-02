Poupatempo de Vargem atende apenas com horário agendado

O Poupatempo de Vargem passou a atender apenas com horário agendado desde a segunda, dia 14. Agora, os serviços prestados ao público deverão ser realizados através de agendamento prévio feito através do site do Poupatempo, www.poupatempo.sp.gov.br, ou através do aplicativo para celular Poupatempo.

Os serviços prestados são emissão de atestado de antecedentes criminais, certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrição de veículos, solicitação de 1ª e 2ª via de RG, 2ª via de CNH, CNH definitiva e renovação de CNH.

Já estão sendo realizados atendimentos do Detran, Cartório Eleitoral, Junta Militar, SAE, Sebrae Aqui e Procon, que iniciou os atendimentos na sexta-feira, dia 18. O Poupatempo de Vargem não tem telefone para os serviços prestados pelo Estado. Para as repartições muncipais, há atendimento via telefone e os números seguem os mesmos. O Procon é o 3641-9032, o SAE 3641-2195. Informações pelo (19) 3641-9000.