Vargem volta a registrar óbitos por Covid-19

Em menos de um mês, Vargem somou oito novos óbitos pela Covid-19 e mais uma morte por outra causa, mas com presença do vírus SarsCov 2, o novo coronavírus. O primeiro óbito suspeito do ano foi divulgado no dia 17 de janeiro, sendo confirmado no dia 20. Antes disso, o último caso suspeito havia sido registrado no dia 3 de outubro, sendo confirmado no dia 7 do mesmo mês. Na quarta-feira, dia 16, a cidade perdeu mais um morador para a Covid-19.

No dia 7 de outubro, quando foi confirmada a última morte de 2021 em Vargem, a cidade somou 111 óbitos e mais seis por outras causas, mas com a presença do SarSCov2. O boletim registrou 3.801 casos da doença, sendo 16 deles ativos. Além disso, 30 pessoas aguardavam o resultado do exame e outras 33 estavam sendo monitoradas. No dia, havia apenas uma pessoa com a doença internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já no dia 17 de janeiro, quando houve o primeiro óbito suspeito deste ano, a cidade somava 3.897 casos positivos, sendo 35 ativos, 304 pessoas aguardavam resultado e 351 estavam sendo monitoradas. Na ocasião, havia 111 óbitos por Covid-19 e mais seis óbitos por outras causas, mas com a presença do vírus. Além disso, três pacientes estavam hospitalizados na enfermaria e dois em leitos de UTI.

No dia 20, quando o óbito foi confirmado, somando 112 mortes pela doença, além de outros seis por outras causas, houve mais um falecimento suspeito. No dia, o boletim registrou 5.041 casos positivos, 688 ativos, 538 pessoas aguardando resultado e outras 551 sendo monitoradas. Havia um confirmado hospitalizado na enfermaria e outros dois na UTI.

No dia 24 de janeiro, um óbito por outras causas, mas com a presença da Covid-19 foi confirmado, somando sete deles, 112 pessoas que perderam sua vida para a doença na cidade e uma morte suspeita. De acordo com o boletim, Vargem registrava 5.284 casos positivos, 578 ativos, 619 pessoas aguardando resultado e 642 monitoradas. Na ocasião, um munícipe com a doença estava hospitalizado na enfermaria e outro na UTI.

Dois dias depois, no dia 26, mais uma morte foi divulgada, totalizando 113 falecimentos por Covid, sete por outras causas e um suspeito. Conforme o informado, havia 5.360 casos positivos, 472 ativos, 670 pessoas aguardando resultado, 692 sendo monitoradas, e um confirmado hospitalizado na enfermaria.

No dia 31, os óbitos subiram para 114, com mais sete por outras causas e mais um suspeito. Na ocasião, havia 5.560 confirmados, 486 ativos, 671 aguardando resultado e 689 monitorados. Segundo o boletim, duas pessoas com a doença estavam hospitalizadas na enfermaria e duas na UTI.

Na semana do dia 3 de fevereiro, mais um óbito foi somado ao boletim vargengrandense, registrando 115 óbitos por Covid e outros sete por outras causas, mas com a presença da doença. No dia, quatro pessoas com a doença estavam hospitalizadas na enfermaria e uma na UTI, totalizando 5.744 casos positivos, 389 ativos, 617 aguardando resultado e 631 monitorados.

Já na segunda-feira, dia 7, o boletim divulgou mais três falecimentos, saltando o número para 118 óbitos e mais 7 por outras causas. Na ocasião, havia 5.843 confirmados, sendo 298 deles ativos, mais 527 pessoas aguardando resultado e 535 sendo monitoradas. Três pessoas com Covid-19 estavam hospitalizadas na enfermaria.

Na quarta-feira, dia 9, foi registrado um óbito por outras causas, mas com presença de Covid-19, totalizando 118 óbitos, mais oito por outras causas. Na ocasião, havia 5.986 casos positivos, sendo 288 ativos. Havia 382 pessoas aguardando resultado e 394 sendo monitoradas, além de três pessoas com Covid internadas na enfermaria.

Nesta quarta-feira, dia 16, foi registrado um óbito por Covid-19 e oito óbitos por outras causas, mas com presença de Covid. Na ocasião, havia 6.278 casos positivos, sendo 248 ativos. Havia 113 pessoas aguardando resultado e 131 sendo monitoradas, além de duas pessoas com Covid internadas na enfermaria.