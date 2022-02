Vencedora da licitação deve iniciar obras da voçoroca

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a empresa que foi classificada em primeiro lugar no certame licitatório que vai executar as obras da voçoroca que ameaça casas dos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as Cohabs 5 e 6, em Vargem Grande do Sul.

Conforme o publicado, a empresa classificada em 1° lugar foi a Construdaher, Construções e Serviços Ltda pelo valor de R$ 5.398.081.60, sendo de cinco dias o prazo de recurso para as demais empresas.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em sua página da rede social Facebook um agradecimento ao deputado Estadual Barros Munhoz pelo trabalho incansável na busca desses recursos. “Fizemos mais de uma dezena de reuniões em São Paulo para tratar do problema”, recordou.

Ele também agradeceu ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia, ambos do PSDB, pela liberação desse recurso, viabilizando a execução da obra, pois seria financeiramente impossível a prefeitura fazê-lo. “Se Deus quiser, em breve as obras terão início para alívio dos moradores da localidade”, completou.