Abertas inscrições para processo seletivo do CemMil

As inscrições do Processo Seletivo nº 001/2022 do Consórcio Intermunicipal Cemmil para Desenvolvimento Sustentável foram abertas na quarta-feira, dia 16. O prazo das inscrições termina às 16h do dia 14 de março.

O processo seletivo visa a contratação em Vargem Grande do Sul. Com taxa de R$ 30,00, as inscrições para o processo seletivo devem ser efetuadas através do site www.sigmarh.com.br.

O Consórcio Intermunicipal CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável, constituído em 2002, é um consórcio público privado, pessoa jurídica de direito privado com natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, instituído sob a regência do Art. 44, do Código Civil.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o processo seletivo é destinado a selecionar candidatos para provimento de diversos empregos, conforme requisitos estabelecidos no Edital de Abertura das Inscrições.

Com salários de R$ 1.212 a R$ 2.093,03, estão sendo ofertadas vagas para os empregos de Auxiliar Administrativo, Coletor de Lixo, Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Roçadeira Manual, com quatro vagas, Pedreiro, sendo 15 vagas, e Serviços Gerais, com 20 vagas.

Para Auxiliar Administrativo, há quatro vagas, sendo necessário o ensino médio completo e o salário de R$ 1.212. Para Coletor de Lixo, há três, sendo exigido ensino fundamental incompleto e prova de aptidão física, o salário é de R$ 1.341,60.

Para Eletricista, há duas vagas disponíveis, sendo necessário ensino fundamental incompleto, prova prática e certificado nas NR 10 e NR 35, com salário de R$ 2.012,40.

Para o emprego de Motorista, há três vagas, sendo necessário ensino fundamental incompleto, CNH D ou E, e prova prática na condução de caminhões, sendo o salário de R$ 2.093.

Para Operador de Máquinas, há duas vagas, sendo exigido ensino fundamental incompleto, CNH C, D ou E e prova prática na operação de máquinas pesadas, com salário de R$ 2.093.03. Para Operador de Roçadeira Manual, há quatro vagas, sendo necessário ensino fundamental incompleto e prova prática, sendo salário de R$ 1.341,60.

Para Pedreiro, há 15 vagas, sendo necessário ensino fundamental incompleto e prova prática, com salário de R$ 1.453,40. Para Serviços Gerais há 20 vagas, sendo necessário ensino fundamental incompleto, com salário de R$ 1.212,00.

O Processo Seletivo será constituído de provas objetivas para todos os empregos, prova prática para os empregos de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Roçadeira Manual e Pedreiro, e Prova de Aptidão Física para o emprego de Coletor de Lixo.

A prova objetiva tem previsão para ser realizada no dia 27 de março. A prova prática e a da aptidão física tem a previsão de ser realizada no dia 10 de abril, para os candidatos mais bem habilitados na prova objetiva, conforme estabelecido no edital, e será divulgada nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

De acordo com o edital, o Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo pelos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br.

A Prefeitura Municipal ressaltou que, conforme consta no item 1.4 do Edital de Abertura das Inscrições, os profissionais aprovados e contratados prestarão serviços para a Prefeitura de Vargem Grande do Sul, conforme demanda.

CEMMIL

Inicialmente, o Consórcio tinha a finalidade de executar a manutenção e conservação de estradas rurais, através do convênio com o Governo do Estado de São Paulo – Codasp – Programa ProEstrada. Atualmente é definido como multifinalitário em função das diversas áreas de atuação.

Estão envolvidas as cidades de Aguaí, Leme, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São José do Rio Pardo, Mococa, Vargem Grande do Sul e Espírito Santo do Pinhal. O atual presidente é José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito de Aguaí (SP).

Entre as funções, há planejar, adotar e executar projetos e ações destinadas a assegurar o desenvolvimento sustentável na região e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos; planejar e executar ações de saneamento básico e ambiental, zeladoria urbana e gerenciamento de resíduos sólidos a fim de que sejam realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente; planejar políticas de desenvolvimento regional sustentável e de proteção ambiental e, outras de relevante interesse social, voltadas a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento seja fator determinante.

Além disso, ainda há planejar, assessorar, e/ou executar em favor dos municípios consorciados ações e serviços para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a Agenda 2030 da ONU; integrar os Municípios consorciados aos Protocolos, Programas e Políticas Públicas implementadas pelas três esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal nas suas áreas de atuação.