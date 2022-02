Beneficiários do BPC têm até março para se inscrever no Cadastro Único

Desde 2016, todos os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) precisam estar inscritos no Cadastro Único e para que os beneficiários não tenham o BPC bloqueado, o Ministério da Cidadania prorrogou o prazo para as inscrições até março de 2022, através da Portaria nº 686 de 25 de outubro de 2021.

De acordo com a prefeitura, com essa medida, mais uma vez, o Ministério da Cidadania busca incluir todos os beneficiários do BPC e suas famílias no Cadastro Único. “Estar no Cadastro faz com que os beneficiários e suas famílias possam ser conhecidos pela Assistência Social, ter suas necessidades atendidas pelas demais ofertas da rede socioassistencial e, ainda, eles poderão ser alcançados por outras políticas também, como moradia, trabalho, geração de renda, educação, entre muitas outras”, conforme o explicado.

Para se cadastrar, o beneficiário do BPC deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), à Rua Sete de Setembro, 300 – Centro, ou ligar no (19) 3641-4611, das 8h às 11h e das 13h às 16h para a inscrição no Cadastro Único e assim, evitar ter suspensa ou perder esta renda.