Encontro marca início de trabalhos da Frente Parlamentar em Vargem

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, uma iniciativa da vereadora Danutta Rosseto (Republicanos), realizou sua primeira reunião na última segunda-feira, dia 14. A frente tem o objetivo de promover a discussão, estudos e ações sobre o tema em Vargem.

Além de Danutta, fazem parte do grupo os vereadores Gláucio Santa Maria (Democratas), Guilherme Nicolau (MDB) e Hélio Magalhães (Democratas).

Participaram desse encontro inicial, a vereadora, um assessor da deputada estadual Valéria Bolsonaro, representantes de entidades assistenciais de Vargem, como APAE e Mão Amiga e de Departamentos da prefeitura, como Cultura, Educação e Ação Social.

Neste primeiro momento, a frente parlamentar foi apresentada, explicando a importância da participação dessas entidades e departamentos no projeto. “A frente parlamentar servirá para repassar e coletar informações básicas. Onde estão essas pessoas? As escolas tem acessibilidade? Quantas pessoas na cidade são diagnosticadas com autismo? A cidade precisa ter esse tipo de informação”, observou Danutta.

A frente parlamentar está instalada em 50 municípios paulistas e é composta por vários vereadores. Foram discutidos temas como, acessibilidade nas escolas, falta de profissionais capacitados na área da saúde (médicos neurologistas), inclusão de pessoas com deficiência na área da cultura (teatro, orquestra e dança) além da preocupação com o abuso sexual em pessoas com deficiência.