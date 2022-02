Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luiza Bena da Silva, aos 85 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixa o esposo Agnelo Martins da Silva; os filhos Sandra, Denise e Cláudio; o genro Pedro; a nora Marli; os netos Pedro Ivan, Ana Cláudia, Bruno, Murillo, Sophia e Maria Luísa; os bisnetos Júlia, Lara, Miguel e Pedro; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 12 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Raumira Silva da Hora, aos 82 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou os filhos Dilma, Vilma, Etevaldo, Ednaldo, Renildo, Maristela e Erli; os genros Ramilton, Ailton, Sandro e Milton; as noras Elaine e Gisele; os netos Rubens, Raquel, Taís, Lucas, Adriele, Gabriela, Maria Vitória, Wesley, Welington, Renan, Isabelle, Cecília, Emily e Melinda; os bisnetos Heitor, Hugo e Maitê. Foi sepultada no dia 14 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Piccoli, aos 73 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Era viúvo de Maria Aparecida Piccoli; deixa os filhos Adilson, Silvana e Cibele; os genros Carlos e Fabiano, a nora Patrícia; os netos Alysson, Manuela e Emanuel; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isaura Cardoso Bocaiuva, aos 78 anos de idade, no dia 16 de fevereiro. Deixa os filhos, João, Manoel, Sônia, Joana, Jércia, Hélcio e Maria; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Inês Gregório de Oliveira, aos 71 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Era viúva; deixa os filhos Robson, Thais e Ezequiel; as noras Adriana e Viviane; e os netos Gabriel, Lorena, Keren e Kevin. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida do Carmo Almeida, conhecida por dona Cida, aos 71 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Deixa os filhos, Vanderley, Hélio, Célio e Natalino; as noras Rita, Vilma e Maria; netos; bisnetos; os irmãos Benedito e Antônia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 16 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Rodrigues Antonignoli, aos 90 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixa os filhos, Luiz, Elza, Edno, Antônio e Maria; noras; netos; bisnetos; tataranetos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 17 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista de Macedo, aos 74 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou os filhos Sônia e Acássia; o genro Luís Fernando; os netos Fernanda, João e Mariana; o bisneto Santiago; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Isaura Cardoso Bocaiuva

Luiza Bena da Silva

Roberto Piccoli

Maria Rodrigues Antonignoli

Maria Raumira Silva da Hora

Maria Aparecida do Carmo Almeida

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Nilda dos Santos, aos 73 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixa os filhos Maria Aparecida, Maria Antônia, Sebastião, Marcelo, Luciano, Salete, Paulo, Emerson, Cristian; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo Antônio Vercelino, aos 74 anos de idade, no dia 13 de fevereiro. Deixa os irmãos Pedro, João e Inês; e o amigo Rafael Alves da Silva. Foi sepultado no dia 14 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca.

Faleceu Divina de Jesus Seles, aos 86 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixa o marido Alciso Seles; os filhos Nivaldo, Nair, Orivaldo, Vilma e Vivaldo; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca

Faleceu Roque Antônio Sobrinho, aos 53 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Deixa o irmão João Batista e familiares. Foi sepultado no dia 15 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Luiz Carlos Pedrilho, conhecido por Luzia Serralheiro, no dia 11 de fevereiro. Foi sepultado no dia 12 de fevereiro, no cemitério municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Carlos Donizete Tonhosolo, aos 66 anos de idade, no dia 29 de Janeiro. Deixa a esposa Tereza Simões Vaz Tonhosolo, o irmão Célio Tonhosolo e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no cemitério municipal de Itobi.

Faleceu Guiomar Faria de Souza, aos 98 anos de idade, no dia 01 de fevereiro. Deixa os filhos Otácilio Júnior, Maria Benedita, Maria de Lourdes e Custódio; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 2 de fevereiro, no cemitério municipal de Itobi.

Faleceu Joaquim Ferreira Leite, aos 94 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixa a esposa Benedita de Souza Ferreira Leite; os filhos Antônio Carlos, Jaime, Maria e José Victor; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 5 de fevereiro, no cemitério municipal de Itobi.