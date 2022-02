Retomada obra no telhado do Clube Vargengrandense

Incorporado ao patrimônio municipal em 2018, o prédio do Clube Vargengrandense começou a ser reformado em 2019. No local, será instalada a sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydeé e Antônio Longuini Neto”. No entanto, depois de meses de atraso, a obra foi reiniciada nos últimos dias, com a retomada da finalização da cobertura do imóvel.

Foram retirados os revestimentos das paredes, como reboco e azulejos, instalações hidráulicas e elétricas, piso, cobertura, pintura, vidros, portas e batentes, louças, metais e materiais que estavam apresentando danos ou em mau funcionamento. Todo telhado de madeira foi retirado e descartado, as lajes foram demolidas. O velho palco foi demolido e um novo foi construído no local.

No entanto, a empresa que fazia as obras no telhado não seguiu com o serviço. Nessa semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que os trâmites burocráticos para romper contrato com empresa anterior e contratar uma nova empresa foram vencidos e o telhado do Clube Vargengrandense já está sendo finalizado. Segundo ele, com a nova cobertura, será possível retomar os serviços no local. Amarildo informou que, inclusive, foram convocados mais pedreiros e serventes para recuperar em parte o tempo perdido.

Assim que toda a estrutura estiver pronta para receber o Centro de Convivência, inclusive com a piscina aquecida que hoje atende aos usuários do CCI, o mesmo será transferido para o local e ofertará todas as atividades e projetos já oferecidos.

História

O Clube Vargengrandense, inicialmente nomeado como Centro Artístico e Recreativo Carlos Gomes, foi fundado em 15 de janeiro de 1919 por Capitão Francisco Ribeiro da Costa, o Chico Ribeiro.

Um dos fundadores, Lindolfo Barbosa, organizou para que a sociedade conseguisse adquirir o prédio por meio de doações, tornando o local um ponto para a sociedade vargengrandense, sediando eventos e atividades na cidade. Inclusive, uma das festas de celebração da emancipação política da cidade, que completa 100 anos neste dia 24. O Centro Artístico tinha como presidente Antônio Carril Filho e a partir de 1938 foi reformado internamente, criando-se o Clube Vargengrandense, que está desativado há cerca de 30 anos.