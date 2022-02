Unidos da Vila segue com projeto social no Jd. Paulista

Há alguns anos, o time de futebol Unidos da Vila desenvolve um projeto social no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista.

Aos finais de semana, os jogadores de time e voluntários oferecem café da manhã à garotada dos bairros vizinhos e depois são realizadas partidas de futebol envolvendo os participantes.

No último domingo, dia 13, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve no local juntamente com o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), para acompanhar o trabalho desenvolvido e participar das atividades daquela manhã.

Foram entregues ainda pela prefeitura, material esportivo às crianças atendidas. Foram distribuídas chuteiras e bolas aos atendidos pelo projeto social desenvolvido pelo Unidos da Vila

Foram distribuídos novos equipamentos aos participantes