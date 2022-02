Doria liberou R$ 1,6 milhão para obra no Hospital do Conderg

O governador João Doria (PSDB), durante visita a Aguaí neste sábado, dia 12, anunciou a liberação de R$ 1,6 milhão para a reforma do telhado e fiação do Hospital do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em Divinolândia. Em Aguaí, Doria inaugurou obras e fez anúncios para a região.

Estiveram presentes o secretário estadual de Saúde Jeancarlo Gorinchteyn, o subsecretário Juventude Luiz Oliveira, a diretora regional de Saúde Patrícia Magalhães, secretários municipais, vereadores e políticos da região. O prefeito de Vargem e também presidente do Conderg, Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve presente.

O governador anunciou a reforma do Hospital Regional de Divinolândia, que beneficia todas as cidades da região. “Autorização para reforma do Hospital Regional de Divinolândia em R$ 1,6 milhão. O hospital atende mais de 500 mil pessoas de 20 municípios, é referência no tratamento e a reabilitação oftalmológica na área de otorrinolaringologia, ortopedia e neurologia, com a reforma vamos garantir equipamento, limpeza, condições de trabalho e oportunidade de atender mais pessoas na região”, declarou o governador.

Em entrevista ao Portal de Notícias São João News, Amarildo ressaltou a importância do recurso. “Nosso telhado é um telhado que está desde a construção do hospital, há mais de 50 anos. Dará para fazer uma reforma total, trocar a fiação que também é antiga, só para ter ideia, a fiação do hospital é aquela antiga, ainda coberta com tecido, então isso vai permitir que possa dar continuidade ao atendimento do hospital”, disse.

Equipamento

“Paralelo a isso ainda, outros recursos estão vindo, inclusive para a parte de oftalmologia, acabei de cobrar o secretário que me garantiu que até o final do mês ele libera um aparelho para fazer cirurgia de retina na parte de oftalmologia. E outros equipamentos que estamos conseguindo para reduzir a fila e dar qualidade de vida às pessoas que precisam de atendimento em oftalmologia, ortopedia ou operação auditiva”, completou.

R$ 5 milhões

Em audiência realizada no final de janeiro no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) autorizou a elaboração de projeto executivo para obras no Conderg, orçada em no mínimo R$ 5 milhões.

A audiência foi agendada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB) e pelo deputado estadual Jorge Caruso (MDB). De acordo com o informado por Amarildo o recurso será utilizado para a construção do Centro de Diagnóstico e Ortopedia (CDO). “E com sugestão do próprio Rodrigo Garcia, construiremos ainda um local de acolhimento dos pacientes que aguardam para serem atendidos ou para retorno à cidade de origem”, disse.

Ele explicou que o Conderg preparará o projeto executivo e o apresentará ao vice-governador Rodrigo Garcia e à Secretaria de Estado da Saúde para análise e aprovação. Amarildo agradeceu ao deputado Baleia Rossi pela intermediação junto ao vice-governador Rodrigo Garcia. Agradeceu também aos 12 prefeitos e aos dois representantes dos municípios membros do Conderg presentes, além da superintendente Cristiane. “Comprovando que a união faz a força em prol do desenvolvimento da nossa região. Muito obrigada a todos”, comentou.