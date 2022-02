Academia Force Fit abre suas portas

Com muitos anos de experiência e uma verdadeira referência na área em Vargem Grande do Sul, Matheus Giovanelli João e sua esposa Isabella Miranda Giovanelli João, iniciam um novo projeto de aprimoramento físico e qualidade de vida em Vargem Grande do Sul, o Instituto de Personal Force Fit.

Matheus é formado em 2006, mas atua na área há 20 anos. Ele é especialista em fisiologia do exercício, musculação e personal trainer. Já Isabella, formada em 2011, também já trabalhava na área antes disso e é especialista em fisiologia do exercício e dança.

No novo espaço, localizado na rua Major Corrêa, 370, no Centro, também irão trabalhar os professores Eliseu Gonçalves e Laíra Rossi, além de profissionais em formação.

A dedicação a cada aluno é um dos diferenciais do instituto, conforme explicou Matheus. “Levamos a individualidade do aluno muito a sério, buscando saber de cada detalhe de seu estado físico e mental, para que possamos somar na busca do indivíduo pelo bem estar, qualidade de vida e desempenho físico”, afirmou.

O endereço do Instituto Personal Force Fit é a rua Rua Major Corrêa, 370. Informações (19) 99407-8985.