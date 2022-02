Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Dalva de Oliveira (Vicentina de Paula Oliveira)

Nasc.: 05/05/1917 – Rio Claro/SP

Morte: 30/08/1972 – Rio de Janeiro/RJ

Nenhuma outra cantora brasileira terá tido o poder de emocionar o público com sua voz de cristal durante a década de 1950. O agudo dourado de sua voz apaixonada comoveu todas as plateias, sendo considerada a “Rainha da Voz” ou o “Rouxinol Brasileiro”.

Com seu ex-marido Herivelto Martins, com quem veio, anos mais tarde, a sustentar uma dura e pública briga musical, começou sua carreira de cantora com o “Trio de ouro” (Herivelto, Nilo Chagas e Dalva), produzindo sucessos como: “Segredo”, “Neste mesmo lugar”, “Errei sim”, “Tudo acabado”, “Que será” e “Estrela do mar”.

Em 1950, deu início a sua carreira solo que a emplacou numa ascensão vertiginosa com sucessos avassaladores: “Olhos verdes”, “Tudo acabado”, “Que será”, “Errei sim”, sendo considerada no ano seguinte a “Rainha do Rádio”.

Outros grandes sucessos de Dalva foram: “Kalu”, “Máscara Negra” e “Bandeira Branca” (de Max Nunes e Laércio Alves). Obrigado Dalva, por tudo que fizestes pela nossa música.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho