Abertas inscrições para Processo Seletivo do Conderg

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) anunciou um novo Processo Seletivo para a contratação de profissionais. As inscrições foram abertas em 12 de fevereiro e seguem até 7 de março.

Os contratados devem atuar no Conderg de Aguaí, Tambaú, Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no Hospital Regional de Divinolândia. As inscrições para participar devem ser realizadas em www.conderg.org.br/concursos.

Para a cidade de Aguaí, há vagas no Processo Seletivo de técnico de enfermagem, motorista, auxiliar de consultório dentário, vigilante e contador para atuar na cidade ou no Hospital de Divinolândia.

As vagas do Conderg – Samu são de técnico de enfermagem e técnico em computação. Já para Tambaú, as vagas são de farmacêutico e motorista.

Para o Hospital de Divinolândia, o Processo Seletivo abrange vagas de enfermeiro, escriturário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional e motorista.

Para mais informações, os interessados devem acessar www.omniconcursospublicos.com.br/informacoes/87/ ou www.conderg.org.br/concursos. O edital pode ser conferido pelo link www.conderg.org.br/2022/edital_processo_seletivo_01_2022.pdf.