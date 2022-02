Cem anos de emancipação

Fundada em 26 de setembro de 1874, Vargem Grande do Sul conquistou sua “independência” apenas 48 anos depois, em 24 de fevereiro de 1922. Curiosamente, ano em que o Brasil comemorava o centenário de sua independência, proclamada em 7 de setembro de 1722.

Quando Vargem se desvinculou de São João da Boa Vista, o Brasil vivia um período de turbulência política, pois a República havia sido proclamada poucos anos antes, em 1889. Fundada ainda no Império de D. Pedro II, Vargem Grande do Sul foi criada a partir da partilha de uma grande fazenda.

Como boa parte do interior paulista, prosperou com o café, ganhou muitos moradores com os imigrantes europeus, se urbanizou depois da Segunda Guerra Mundial e ao longo das últimas décadas vem crescendo e se desenvolvendo superando os desafios que vão se somando no decorrer dessa história, muito pela presença de moradores que em muitas situações tomaram a frente o curso do município.

Um marco tão importante quando a emancipação política foi possível pelas mãos desses moradores. Políticos, empresários, comerciantes, professores que tinham todos em comum, um amor pela vila, pelo povoado que foi se tornando o município de Vargem Grande do Sul.

Atualmente, a cidade conta com dezenas de novos bairros, novas famílias, que vão ver nascer novos líderes. Essa renovação é fundamental para que a cidade siga superando os desafios da história. Assim, é preciso seguir investindo na educação, na formação de quem escolhe Vargem como lar. Incentivar a participação de mais moradores na vida pública, no desenvolvimento de novas lideranças que sejam comprometidas com o progresso da cidade.

Há ainda muito a ser conquistado e muito a evoluir. Mas que o exemplo dos homens e mulheres de 1922 sigam norteando o futuro do município.