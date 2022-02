Cirurgias eletivas

O provedor do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, Jair Gabricho, comentou que a unidade voltou a realizar cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS). No último sábado, dia 12, foram realizadas 16 dessas operações na entidade.

Reiterando os pedidos

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), presidente da Câmara, elaborou requerimento que foi aprovado por todos os vereadores, solicitando ao prefeito, entre outras coisas, que envie ao Legislativo, revisões do Código de Postura, Código de Obras, Lei do Alvará, além do Plano Diretor. O vereador solicita essas atualizações desde o início de seu primeiro mandato em 2009 e até hoje não foi atendido.

Vereadora presidente

Danutta Rosseto (Republicanos), única vereadora da atual Legislatura e atual vice-presidente da Câmara Municipal, assumiu por alguns minutos a presidência da Casa durante a sessão ordinária realizada na terça-feira, dia 15. Apesar do pouco tempo, o momento foi emblemático, pois desde 1922, quando foi instalada a primeira Legislatura de Vargem, essa foi a primeira vez que uma mulher presidiu a Câmara de Vargem.

Na Delegacia

Paulinho da Prefeitura usou suas redes sociais para informar que procurou a Polícia Civil de Vargem na quinta-feira, dia 16, quando registrou Boletim de Ocorrência, relatando que sua fala a respeito do debate do requerimento onde pedia informações a respeito de fiscalização e iluminação em um loteamento da cidade foi alvo de uma edição de vídeo, distribuída para moradores por meio do aplicativo de mensagem WhastApp.

Precatórios

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou em suas redes sociais que a prefeitura autorizou o pagamento de 17 precatórios que R$ 1.805.801,38. Segundo o chefe do Executivo, os maiores valores referem-se a desapropriações de terras que foram feitas pela prefeitura há aproximadamente 30 anos e que não foram pagas aos proprietários na época, como é o caso da Cohab 4. “Outros precatórios são de natureza alimentar (pensão, aposentadoria, salários, indenizações” e “um dos precatórios é por dano moral, cometidos contra uma professora”, comentou o prefeito em sua página no Facebook.

Combate à Fake News

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formalizou na terça-feira, dia 15, parceria com oito redes sociais com o objetivo de combater a desinformação sobre o processo eleitoral deste ano. A iniciativa, que já vinha sendo anunciada e ocorreu em anos anteriores, foi firmada em cerimônia virtual. Foram assinados memorandos de entendimento que listam ações, medidas e projetos a serem desenvolvidos em conjunto pelo TSE e as plataformas, de acordo com as especificidades de cada uma. Participaram Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, Twitter, Kwai, WhatsApp e Google.