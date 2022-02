Prefeitura de Vargem deu ponto facultativo no Carnaval

Apesar de ser ponto facultativo nas repartições da Prefeitura Municipal, Vargem Grande do Sul, bem como outras cidades da região, não terão Carnaval. Celebrado oficialmente na terça-feira, dia 1º de março, o clima carnavalesco iniciou na sexta-feira, dia 25.

Receosos com um novo surto da Covid-19, muitos prefeitos de municípios paulistas anunciaram em novembro que não fariam Carnaval em 2022, como é o caso de Vargem Grande do Sul.

Em vídeo divulgado no dia 11 de novembro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), ao falar da importância da vacinação contra a doença e convocar as pessoas que ainda estão sem as doses complementares da imunização, destacou que a Covid-19 ainda estava causando mortes em todo país e que é preciso evitar aglomerações.

Assim, anunciou que em 2022, a cidade não fará festa de Carnaval. “Ano que vem aqui, Carnaval, esquece. Vargem Grande do Sul não vai ter Carnaval nenhum. Porque tem aglomeração. Seria uma irresponsabilidade do prefeito fazer isso”, ressaltou.

Tênis Clube

Na última semana, o Tênis Clube anunciou a programação de Carnaval 2022, repleta de muita animação, música, dança e diversão para a criançada. Na sexta-feira, dia 25, Fernando Capitelli se apresentou às 20h, voltando ao palco neste sábado, dia 26, e na segunda-feira, dia 28, também às 20h.

No domingo, dia 27, quem se apresenta é Drika e Eder, às 17h. Já na terça-feira, dia 1º, a música ficará por conta da dupla Eurico e Ernani, a partir das 17h.

Conforme o divulgado, não sócios podem participar da Folia, sendo que crianças até 10 anos não pagam, de 10 a 15 anos, pagam R$ 10,00 e a partir dos 15, pagam R$ 15,00.

O evento contará com apresentação de dança e tobogã e cama elástica para a criançada. Como precaução da Covid-19, o Tênis Clube divulgou que a entrada será limitada a 60% da capacidade.

Poupatempo

No início deste mês, no dia 2, o governador João Doria (PSDB) decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março por conta do Carnaval. O decreto passa a valer na segunda, dia 28, e se estende até as 12h da quarta-feira de Cinzas, dia 2 de março. Assim, os postos do Poupatempo, como o de Vargem, estarão fechados para o atendimento presencial nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. retornando após às 12h da Quarta-Feira de Cinzas.

Saiba o que estará aberto no feriado de Carnaval

Com o feriado de Carnaval, celebrado na terça-feira, dia 1º de março, muitos estabelecimentos terão expediente diferenciado. Com isso, a Gazeta contatou os supermercados da cidade, bem como a prefeitura para saber quais serviços funcionarão na cidade.

Na segunda-feira, dia 28, véspera de Carnaval, todos os supermercados funcionarão normalmente. Na terça-feira de Carnaval, no dia 1º, os supermercados Estrela, União, Sempre Vale e Ideal terão expediente normal.

Os supermercados Nako, Bella Vista, Santa Terezinha, Santa Edwirges, Novo Milênio e Cesta Básica funcionarão das 7h ao meio-dia e o Santa Marta das 8h ao meio-dia. De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento nos feriados é das 8h até às 14h.

Prefeitura

A Prefeitura informou que na segunda-feira, dia 28, e na terça-feira de Carnaval, dia 1º de março, será ponto facultativo. O expediente será retomado na quarta-feira, dia 2. A coleta de lixo será realizada normalmente. O Posto de Pronto Atendimento (PPA), Guarda Civil Municipal funcionarão normalmente e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão.