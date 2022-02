Ameaçou mulher de morte no Jardim Dolores e foi preso

Uma mulher de 49 anos foi vítima de violência doméstica na quarta-feira, dia 23, por volta das 19h, no Jardim Dolores. A Polícia Militar foi acionada e os soldados Márcio e Prado compareceram ao local.

Em contato com a vítima, ela declarou que o agressor, de 22 anos, foi até a sua residência com uma faca e ameaçou-a de morte. A equipe localizou o rapaz no mato próximo a residência da vítima, deitado sem a faca.

A mulher entregou uma medida protetiva à equipe, que sua filha teria feito em desfavor do agressor, onde se estendia não se aproximar dos familiares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.