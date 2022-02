Atirou em bar, tentou fugir e foi pego pela PM em Pinhal

Na madrugada de sábado, dia 19, por volta de 1h, a Polícia Militar foi acionada em um estabelecimento comercial no Centro de Espírito Santo do Pinhal.

O solicitante informou que um homem havia realizado um disparo de arma de fogo no interior do bar. No local, foi realizado contato com ele e outras testemunhas, que confirmaram a solicitação e acrescentaram que o autor do disparo seria um homem de 39 anos, que teria ido rumo a Vila Palmeiras.

Diante dos fatos e devido à pessoa ser conhecida pela prática de disparos em área comercial, realizou o patrulhamento nas imediações de sua residência, Na sua casa, ele recebeu os PMs pela janela frontal, porém sem prestar qualquer tipo de declaração.

No intuito de evitar uma possível fuga do autor, foi realizado um cerco na residência e, enquanto os policiais tentaram contato pelo portão frontal, ele tentou fugir do local através do muro lateral. Porém, ao perceber os PMs, desistiu e retornou ao interior da residência. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária.