Briga entre irmãos acaba em facadas na represa

Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande, por volta das 15h do sábado, dia 19, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas por frequentadores da Represa Eduíno Sbardellini que informaram que duas pessoas estavam brigando perto da Estação de Água e Esgoto.

No local, a GCM constatou que dois irmãos se desentenderam enquanto pescavam, momento em que um desferiu duas facadas no outro, atingindo a cabeça, ocasionando ferimentos, e um soco, chegando a fraturar a mandíbula do irmão.

Diante do ocorrido, ambos foram conduzidos para o Hospital de Caridade e posteriormente o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde ficou a disposição da Polícia Judiciaria.

Segundo a GCM, devido a gravidade dos ferimentos a vítima precisou permanecer no hospital, ficando sob os cuidados da equipe médica de plantão. Participaram da ocorrência o Subinspetor Garcia, o GCM Marcelo, o GCM Toneto e o GCM Agnaldo.