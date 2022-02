Homem foi vítima de golpe na Caixa de São Sebastião da Grama

A Polícia Militar de São Sebastião da Grama foi acionada para averiguar uma ocorrência na Caixa Econômica Federal de São Sebastião da Grama, no sábado, dia 19, por volta das 10h40.

A central de monitoramento havia identificado um rapaz que estaria instalando dispositivos de retenção de cartão magnético, chamado de ‘chupa cabra’. Pelo local, o criminoso não foi localizado, mas havia uma vítima, um homem de 56 anos, que relatou que fez um saque no caixa eletrônico de número 1001 e, na hora de retirar o cartão, percebeu que ele estava preso no caixa eletrônico.

Ele informou ainda que um desconhecido apareceu no local para tentar auxiliá-lo e que após o acontecido acredita que tal pessoa estaria envolvida no golpe. Ao ir até seu carro procurar algum objeto para tentar tirar seu cartão, perdeu o rapaz de vista e ao retornar não o localizou mais.

A vítima localizou um número de telefone escrito em um adesivo colado no caixa eletrônico o qual informava ser do autoatendimento da Caixa Econômica Federal, realizou contato e, durante o atendimento, o atendente solicitou dados pessoais.

A equipe policial apareceu e pediu para a vítima desligar o telefone, sendo constatado que o número de telefone não pertencia à Caixa. A vítima informou que após a ligação telefônica começou a receber mensagens em seu celular de que transferências estavam sendo feitas de sua conta para a conta de desconhecidos, onde no total foram transferidos R$ 13.500,00.

Foi realizado contato com o Plantão Policial, o qual solicitou a perícia. Ao término dos trabalhos, o local foi liberado e os dispositivos que estavam acoplados no caixa, bem como os adesivos foram apreendidos.

A funcionária da agência interditou os caixas, pois não sabia se eles estavam funcionando normalmente.