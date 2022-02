Um incêndio atingiu no final da tarde desta sexta-feira, dia 25, a oficina Space Motors localizada na Rua Cap. Gabriel Ribeiro n°48, Centro de Vargem Grande do Sul, cujo prédio fica próximo ao antigo Clube das Mães.

Segundo algumas informações, o acidente teria acontecido quando uma pessoa manuseava gasolina e uma faísca teria provocado o acidente que destruiu o prédio todo e algumas motocicletas que estavam dentro do imóvel.

A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Felizmente, apesar da dimensão do incêndio que consumiu toda a oficina, ninguém saiu ferido.

Incêndio destrói oficina. Foto: Reportagem