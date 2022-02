Vargengrandenses na Seleção Brasileira de Taekwondo

Entre os dias 16 a 20 de fevereiro foi disputado em Fortaleza (CE), no Ginásio Paulo Sarasate, o mais esperado campeonato de taekwondo do ano, o Grand Slam de Taekwondo, evento torneio organizado pela Confederação Brasileira de Taekwodo. O evento é fechado, só participam atletas que alcançaram índices no ano anterior, e define os atletas que formarão a Seleção Brasileira de Taekwondo que representarão o país nos eventos internacionais de 2022.

Em 2021 três atletas da Equipe Hwarangdo, de Vargem Grande do Sul, ficaram entre os melhores do Brasil pelo ranking nacional e conquistaram pontos suficientes para participar do evento, representando não só a equipe como também Vargem Grande do Sul e o Estado de São Paulo. São os vargengrandenses Luísa Ranzani, na categoria júnior feminino até 59 kg, Eduardo Idesti, na categoria júnior masculino até 51 kg e o técnico e atleta Ricardo Ramos, pela categoria master até 80 kg. O Grand Slam contou com a participação de atletas olímpicos e mundiais, tornando o nível da disputa muito alto e acirrado.

Preparação

De acordo com o técnico Ricardo Ramos, vários atletas da Equipe Hwarangdo buscaram intensamente durante 2021, através de treinamentos físico, técnico, tático a oportunidade de disputarem o grand slan. Participaram de vários intercâmbios em grandes equipes, como em Janeiro, em Rio Claro, fizeram dieta, treinaram incansavelmente, se privaram muitas vezes da vida social para chegar ao seu objetivo.

Visando o melhor para cada atleta, o técnico Ricardo Ramos em conjunto com o mestre Carlos Xavier, trabalharam duro para que toda preparação dos atletas fosse a melhor possível.

Lutas acirradas

Em Fortaleza, o primeiro desafio foi a balança. “E graças a todos os profissionais envolvidos na preparação dos atletas, passamos sem sofrimento”, comentou Ricardo.

O primeiro a entrar em quadra no Grand Slan foi o técnico e atleta Ricardo Ramos, que mesmo enfrentando vários desafios não perdeu o foco e encarou de frente atletas de altíssimo nível. Rick venceu o adversário de Goiás e passou para a final do campeonato contra o atleta do Paraná, atual titular da seleção brasileira, o que segundo o treinador lhe deu ainda mais vontade de vencer. Ele observou que na luta, os detalhes fizeram a diferença, e assim acabou trazendo para Vargem o título de campeão e a vaga de Titular da Seleção Brasileira Master 2022.

No segundo dia do Gran Slan, foi a vez dos atletas Luísa Ranzani e Eduardo Idesti entrarem em quadra. Luísa enfrentou em seu primeiro combate uma atleta muito forte de São Paulo, e mostrando superioridade e grande vontade de chegar a final, venceu e passou para as quartas de finais. Sua segunda luta também com atleta de São Paulo, vice campeã Brasileira 2022, em uma disputa muito acirrada, Luísa venceu novamente e classificou-se para a final.

Logo em seguida, foi a vez do atleta Eduardo Idesti, que já encarou em seu primeiro combate um atleta muito forte de Pernambuco. O vargengrandense determinado em vencer, fez a diferença na primeira luta e venceu passando para a final de sua categoria.

Finais

Eduardo Idesti foi o primeiro a disputar a final, quando encarou o atleta de Minas Gerais, atual campeão brasileiro e número 1 do ranking 2021. Em uma luta muito franca, com os dois atletas altamente preparados, Eduardo se manteve na frente nos dois primeiros rounds, mas no terceiro acabou sendo derrotado por pontos e ficando como vice-campeão de sua categoria no Grand Slam 2022, ficando com a vaga de reserva da seleção brasileira de Taekwondo em 2022.

Luísa Ranzani em seu combate final encarou uma atleta de São Caetano, uma das maiores, mais fortes e bem preparadas equipes do país. Adversária muito experiente, que tem em seu currículo o título de campeã pan-americana cadete e bicampeã brasileira.

Luísa, que pela primeira vez lutou na categoria até 59 kg, manteve-se muito bem em seu combate, entregou-se de corpo e alma fazendo seu melhor em quadra em busca da vitória, mas desta vez foi derrotada e ficou com o vice-campeonato e a vaga de reserva da seleção.

Com esses grandes resultados, Eduardo, Luísa e Ricardo terão chances de representar o Brasil em eventos internacionais.

Luísa

Em entrevista à Gazeta, Luísa falou sobre sua preparação para o torneio. “Foi muito satisfatória, mas ao mesmo tempo muito difícil, com treinos intensos, trabalhando a parte física e psicológica”, destacou. Mesmo sem o título de campeã, ela se mostrou feliz com o resultado. “Por mais que eu não tenha alcançado o resultado esperado, fiquei muito feliz pelo meu desempenho nas lutas e orgulhosa por ter trazido a medalha de prata pra casa”, comentou Luísa, que ainda agradeceu a todos os seus apoiadores e patrocinadores.

Eduardo

Eduardo também falou dos desafios superados. “Minha preparação pra esse campeonato foi um pouco complicada, porque uma semana antes da competição começou a escola. Então não tinha como faltar às aulas na primeira semana. Mas eu já estava bem preparado fisicamente e psicologicamente”, comentou. Para não deixar de treinar, na semana do campeonato, acabou perdendo algumas aulas para treinar, corrigir alguns detalhes e também atingir o peso da categoria. Sobre seu desempenho, ele também avaliou como positivo. “Gostei muito do resultado da luta, apesar de não ser o que eu queria. Faltou só corrigir os detalhes”, comentou.

Ricardo

“É muito gratificante para mim, estar em um lugar que nunca pensei que estaria. Onde sempre dei meu melhor em quadra como atleta e técnico, trabalhando sempre visando o resultado e desta vez não foi diferente”, avaliou o atleta e treinador Rick. Para ele, a conquista do campeonato e dos vice-campeonatos de Luísa e Eduardo foram bastante significativos para a equipe. “Esses atletas da equipe Hwarangdo vão poder representar nossa cidade e nosso país em eventos internacionais”. “Fico muito feliz em fazer parte dessa história que ainda não acabou. Seguimos com os planos, treinamentos e intercâmbios e eventos nacionais e internacionais esse ano”, adiantou.

Já o primeiro desafio será o Rio Open, evento internacional que o Brasil vai sediar e vale 20 pontos no ranking mundial. “Se Deus quiser estaremos representando nossa cidade nesse grande evento. E aguardar a confederação brasileira de Taekwondo decidir os eventos internacionais que os atletas irão participar esse ano de 2022”, disse.

“Estou muito contente por esse grande momento da equipe e agradeço imensamente minha esposa e filha que sempre estiveram comigo nessa jornada e meu mestre Carlos Xavier, que sempre me motivou e me deu a oportunidade de estar somando e ajudando o taekwondo de alto rendimento. Juntos, somos mais fortes”, disse.

Mestre Carlos Xavier

“Mais uma vez nossa equipe e nossa cidade estão entre os melhores do Brasil, não só entre os melhores atletas, que na maioria das vezes ganha salários para representar seus clubes, mas entre as melhores e maiores equipes do Brasil, equipes que contam com infraestrutura de primeiro mundo, com seu próprio preparador físico, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogos, treinadores e até médicos”, comentou o mestre Carlos Xavier, dirigente da equipe Hwarangdo. “Chegar até um evento assim já nos dá uma sensação de dever cumprido e que nosso trabalho esta dando certo. Quando chegamos e medalhamos como neste caso, que dos três atletas, tivemos um ouro e duas pratas, com 100% da equipe ingressando na seleção brasileira, tenho a certeza disso”, avaliou.

Para ele, o resultado não é bom somente para os atletas e técnicos que lá estiveram. “Eles fazem com que toda equipe se inflame e continue treinando e batalhando para um dia poder defender nosso país na seleção brasileira”, disse. “É para nossa cidade uma vitrine que mostra para todo Brasil que mesmo aqui longe da capital, em uma pacata cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, existem pessoas buscando o lugar mais alto do pódio”, destacou Carlos.

Ele parabenizou o professor Ricardo pelo empenho e dedicação aos atletas de alto rendimento da equipe. “E claro parabenizá-lo por mais uma vez mostrar todo seu potencial no campeonato mais difícil do país, tornando-se campeão e titular da seleção brasileira de taekwondo 2022”. “Parabenizar a Luísa e o Eduardo que fizeram o possível e o impossível durante o ano de 2021 para conquistarem esta vaga e agora para a preparação para o Grand Slan. Não saíram com o ouro, que com certeza era o objetivo, mas a medalha de prata vem com gostinho de ouro por estarem entre os melhores atletas do Brasil”, parabenizou Carlos.

Por fim, ele agradeceu aos pais e responsáveis por acreditarem no trabalho desenvolvido e a todos os patrocinadores e apoiadores. “Em especial o prefeito Amarildo que sempre nos recebe e nos dá ouvido se mostrando preocupado em poder contribuir para que nossos atletas cheguem aos seus objetivos, da mesma maneira agradeço ao diretor de esportes, Luís Carlos pelo apoio e incentivo”, finalizou.