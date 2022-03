Crianças das creches recebem escovas e pastas de dente

O Departamento de Saúde da prefeitura iniciou na quarta-feira, dia 23, a distribuição de 5.500 escovas e cremes dentais aos alunos das escolas e creches municipais e estaduais.

De acordo com a prefeitura, o projeto tem como objetivo incentivar as crianças à escovação, criando assim hábitos saudáveis, com o auxilio e supervisão dos dentistas cirurgiões e auxiliares de saúde bucal da rede municipal.

A equipe vai visitar todas as escolas e creches para realizar a orientação sobre a importância da escovação, a maneira correta de se escovar, a importância de se ter dentes saudáveis e tirar as principais dúvidas da garotada.

Com esta ação, a prefeitura, o Departamento de Saúde e Departamento de Educação pretendem realizar um trabalho preventivo para maior conscientização sobre a importância da saúde bucal.

Saúde Bucal

A saúde bucal é necessária para a pessoa desempenhar de forma adequada a mastigação e deglutição, visto que são etapas importantes da digestão, além de propiciar um sorriso saudável. Além disso, uma boa saúde bucal eleva a autoestima e melhora a qualidade de vida das crianças.

Apesar da prática odontológica se concentrar em atendimento individualizado cirúrgico e restaurador, a prevenção de doenças bucais tem se apresentado como uma forma mais eficaz de promover a saúde bucal, conforme destacou a prefeitura.

Dessa forma, a escola é um local adequado para o desenvolvimento de programas em saúde e higiene bucal por reunir alunos com faixas etárias propicia a adoção de medidas educativas e preventivas.

A importância da introdução sobre os cuidados com higiene bucal na escola e principalmente nos primeiros anos de vida é justificada pelo fato das crianças estarem em fase de descoberta e em processo de aprendizagem. “Os cuidados diários preventivos como uma boa escovação e uso correto do fio dental ajudam a evitar que problemas dentários se tornam mais graves. A prevenção é a maneira mais econômica e menos dolorosa de cuidar dos dentes, evitando o tratamento de problemas que poderiam gerar incômodos”, disse a Dra. Patrícia Morandin G. M. Andrade.