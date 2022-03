Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Mário Zani, aos 97 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Deixou a esposa Carolina Ferreira Pinto Zani; os filhos José Carlos, Irene, Jaime, Celina, Araci, Maria Célia e João Luís; os genros Luiz Carlos, Francisco, Rovilson e Odair; as noras Ângela e Solange; os netos Lucas, Rafaela, Maria Clara, Ulisses, Fábio, Simone, Eduardo, Ricky, Alida, Tânia, Gisele, Robson, Richard, Juninho, Jhonatan e Diego; e os bisnetos Heloísa, Carol, Antonela, Valentina, Isadora, Laura, Ruan, Henry, Inae, Keone e Maria Luiza. Foi sepultado no dia 19 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joana Maria Francisco, aos 76 anos de idade, no dia 19 de fevereiro, 21 dias após o falecimento de seu marido Benedito Francisco Rosa, no dia 29 de janeiro. Deixou os filhos Ricardo, Regina, Márcia e Marcelo; as noras Luciana e Gildeci; os genros Daniel e Ronaldo; os netos Heloá, Hayré, Hayady; Hayshá; Hevelyn, Tainá, Rayane, Heitor e Jhones; e os bisnetos Hartur; Lorenzzo e Lohgan. Foi sepultada no dia 20 de fevereiro, no cemitério da saudade.

Faleceu Elias de Almeida Maciel, aos 77 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixou a esposa Maria Aparecida Maciel; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 21 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ida Rosalin de Freitas, aos 86 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Era viúva de João Augusto de Freitas; deixou os filhos Maria Célia, João Luís e Marco Antônio; noras; genro; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 25 de fevereiro, no cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Vagner Cossolin, aos 81 anos de idade, no dia 19 de fevereiro, Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ântonio Batista Bertoletti, aos 72 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Foi sepultado no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria de Lourdes Braga dos Reis, aos 67 anos de idade, no dia 22 de fevereiro. Foi sepultada no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Poços de Caldas.

Faleceu Elias de Almeida Maciel, aos 77 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Joana Maria Francisco, aos 76 anos de idade, no dia 19 de fevereiro, 21 dias após o falecimento de seu marido Benedito Francisco Rosa, no dia 29 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal