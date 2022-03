Gravidez na adolescência é tema em reunião de pais do “Tio Carlão”

Dados mais recentes do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, do Governo Federal, apontam que o número de mães adolescentes no país, com idades de até 19 anos, ainda é alto no país. Em 2020, foram 380,7 mil gestantes nessa fase da vida. Em comparação a 2010, a redução foi de 31% (552,6 mil registros). No entanto, mesmo com a queda, o número ainda continua alto e prejudica o desenvolvimento de crianças e adolescentes, causando danos à saúde.

O Departamento de Ação Social, através do CRAS e CREAS e com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem mobilizando as escolas e serviços públicos com a distribuição de materiais para realização de campanha visando a prevenção da gravidez na adolescência.

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Tio Carlão” se organizou com o material e convidou a médica Amanda Naldoni para reunião com os pais do projeto para falar sobre o tema.

A reunião foi realizada na noite do dia 21 de fevereiro, na sede do “Tio Carlão”, e contou com dezenas de pais que puderam falar dos métodos anticoncepcionais existentes, dos riscos da gravidez na adolescência para saúde da mãe e do bebê, dentre outras dúvidas.

A psicóloga e responsável pelo projeto, Giovanna Caio Thezolin, falou sobre as possíveis causas que levam à gravidez na adolescência, as repercussões psicológicas e emocionais na vida da adolescente grávida e da importância das orientações e responsabilização também dos homens durante todo o processo, dentro de outros assuntos ligados ao tema.

Ela disse que é um tema bastante complexo e terá continuidade nas reuniões do projeto, mas que neste primeiro momento foi muito bom para todos. “Tornou-se um bate papo bastante proveitoso com partilha de experiências, esclarecimento de muitas dúvidas. Também entregamos o material aos pais que entenderam a necessidade da conversa em casa para prevenção e dos cuidados caso aconteça. Agradecemos o apoio da direção do Departamento de Ação Social, na pessoa da diretora Eva Vilma da Silva Rodrigues, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia e especialmente a participação da Dra. Amanda Naldoni neste momento”, disse a psicóloga Giovanna.