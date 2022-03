Tarifa de água será reajustada em 9,73% a partir da abril

Foi publicado na edição de quinta-feira, dia 24, do Jornal Oficial do Município o Decreto n.º 5.525, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul a reajustar as tarifas de água e esgoto na cidade conforme a inflação. Assim, os contribuintes irão sentir um aumento de 9,73% na tarifa.

O decreto considera que ocorreram variações significativas nos custos dos materiais de serviços utilizados pelo SAE, vários itens tiveram impacto direto na prestação dos serviços, pois sofreram reajustes expressivos no exercício de 2021, entre eles produtos químicos, energia elétrica, combustíveis, tubos e conexões e materiais utilizados na construção civil, por consequência, houve o aumento dos gastos da autarquia.

Assim, o decreto autoriza a corrigir monetariamente as tarifas de água e esgoto em Vargem Grande do Sul, no percentual de 9,73%, valor correspondente à inflação apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fipe, IPC-FIPE, no período de janeiro a dezembro de 2021.

O reajuste passa a valer a partir da referência março com vencimento em abril. Assim, o valor mínimo pago pelo consumo de 10 metros cúbicos de água passa a ser R$ 39,06 para uso comercial e residencial e R$ 78,16 para o uso industrial. A tarifa de esgoto equivale a 60% do consumo de água.