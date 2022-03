Vargem encerra participação em torneio de handebol

No último domingo, dia 20, a equipe de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul esteve em Mococa, para disputar as rodadas finais do Torneio Intermunicipal de Handebol 2022.

Na primeira partida do dia, a equipe foi derrotada pelo Preto e Branco H.C. pelo placar de 32 a 21. A segunda partida contra Arceburgo foi muito equilibrada, com alternâncias de placar durante todo o jogo. Segundo o Departamento de Esportes, mesmo com pouco tempo de recuperação entre as partidas, Vargem soube acertar os erros da partida anterior e fez um ótimo jogo, com boas chances, mas não conseguiu converter em gol, terminando com o empate de 19 a 19.

Com o empate, uma vitória e duas derrotas a equipe ficou em quarto lugar. O time volta a quadra no mês de março, no início da 13ª Liga Derla de Handebol. Os interessados em praticar o esporte podem procurar o Departamento de Esportes e Lazer, localizado no Campo da Vargeana.