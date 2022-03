Vargem recebeu verba para infraestrutura

O prefeito Amarildo Duzi Moraes participou, na segunda-feira, dia 14, de uma audiência com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no Palácio Bandeirantes.

De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua página na rede social Facebook, a audiência foi agendada pelo Deputado Federal Arnaldo Jardim (Cidadania) com participação do Deputado Estadual Barros Munhoz (PSB), do ex-prefeito de Pinhal e assessor do Arnaldo Jardim, Zeca Bene e do ex-vereador e servidor de carreira da Prefeitura, José Luís dos Santos.

“Solicitamos ao Secretário Vinholi recursos para recapeamento e drenagem de algumas ruas da cidade. O nosso pedido foi reforçado pelos deputados Arnaldo e Munhoz junto ao Secretário, que solicitou a apresentação dos projetos para a liberação dos recursos, que podem chegar a R$ 3 milhões”, disse.

O prefeito agradeceu imensamente ao Secretário Marco Vinholi, ao deputado federal Arnaldo Jardim e ao deputado estadual Barros Munhoz pela colaboração com o município.