Momento Pet

A família de Carolina Marini e Anderson Felipe é formada por vários filhinhos de quatro patas: três cachorros e um hamster, todos com nome, sobrenome e muita história para contar.

Luna Marini Felipe é uma cachorra da raça fox paulistinha que o casal resgatou das ruas há seis anos e desde então, recebe muito amor e cuidados da família. “Ela é muito arteira e ciumenta”, comentou Carolina. Amora, uma cachorra meio blue heeler, meio border collie, foi presente de uma amiga e já faz parte da família há dois anos. “A Amora é educada, dócil e super protetora”, falou.

A Brity Marini Felipe é uma hamster anã russo e Carolina ganhou de presente do marido no Dia dos Namorados também há dois anos. “Brity é estressada, não gosta que mexa muito com ela”, explicou.

Já o cãozinho Ludovico Marini Felipe acabou de ser adotado. “Ele estava na rua e o acolhemos há cerca de um mês”, comentou. “E o Ludovico como recém chegado é arteiro como todo filhote, mas muito carinhoso”, disse Carolina. “Todos enchem a casa de alegria e amor”, afirmou.

