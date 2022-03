Netschool foi reinaugurada

O Centro de Ensino de Idioma e Tecnologia Netschool foi reinaugurado no último sábado, dia 19. De Michel Aparecido Jorge, a escola oferece quase uma centena de cursos de formação e capacitação, sendo os mais procurados os de Informática Essencial, o de Excel e o de Desenhista Projetista.

Com anos de experiência na área, a Netschool oferece agora um ambiente mais amplo, com mais comodidade e segurança aos alunos no seu novo endereço, à Rua Quinzinho Otávio, 527, no Centro de Vargem Grande do Sul.

São cursos de capacitação ao mercado de trabalho, de formação, oferecidos em aulas de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados, das 8h às 17h. Além de Michel, a equipe é composta pela coordenadora Vitória, as recepcionistas Eduarda e Singoala, as professoras Ana Paula e Bárbara, além de Bruna, que atua no atendimento ao cliente. A Netschool mantém ainda parceria com a Global Informática e com a Manu Papelaria.

Para Michel, a Netschool atua num importante segmento da educação, a da formação e capacitação. “Na formação, a importância se dá no quesito de iniciar transferindo conhecimento à alguém que ainda não tem uma formação e até mesmo orientar para uma graduação e com isso abrir portas para o mercado de trabalho, por isso os cursos profissionalizantes são importantes para a formação pessoal e profissional”, disse. “A capacitação de pessoas tem como objetivo principal agregar ao conhecimento que a pessoa já possui, novos recursos e conhecimentos específicos na área em que já se atua.

Ele convida a todos para conhecer a Nova Netschool, à Rua Quinzinho Otávio, 527. O telefone, que também é WhatsApp, é o (19) 99955-9669.