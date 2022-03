Demanda dos professores

Um grupo de professores esteve na Câmara na semana passada para conversar com os vereadores a respeito de readequação no plano de carreiras, especialmente dos profissionais que trabalham com as crianças menores. Eles pedem para que sejam incluídos os Educadores Infantis como educação básica, alterando a nomenclatura para Professor de creche. Para dar seguimento ao pedido da categoria, todos os vereadores assinaram um requerimento solicitando a readequação.

Foi contra

Em seu perfil em uma rede social, o vereador Celso Itaroti (PTB) posicionou-se contra a solenidade em homenagem ao Centenário da Emancipação Política de Vargem, ocorrida na quinta-feira, dia 24 de fevereiro na SBB. Itaroti disse que não era o momento de se festejar e que o ato deveria ser uma sessão solene no prédio da Câmara. Disse que foi um ato do presidente Paulinho da Prefeitura, sem consultar os demais companheiros. Foi contra gastar dinheiro e também posicionou-se contra reunir pessoas com o atual estágio da Covid-19. Ele não compareceu às solenidades, bem como os vereadores Bertoleti e Parafuso.

Protesto

Alguns manifestantes portando cartazes com dizeres questionando o gasto com a homenagem, que não era o momento de se “fazer festa”, questionando o salário dos servidores municipais, fizeram protestos em frente ao prédio da SBB na noite de quinta, quando estava acontecendo as solenidades. Embora se desconfie, não se sabe quem arregimentou as pessoas que estavam fazendo os protestos e nem quem pagou para fazer os cartazes.

Gastos

O jornal não conseguiu apurar ainda quanto foi que a Câmara Municipal gastou com a organização das solenidades, que homenagearam descendentes dos homens públicos que conseguiram tornar Vargem Grande do Sul o município que ele é hoje. O prédio foi cedido gratuitamente e no final foi servido um caldo aos presentes. Calcula-se que o Legislativo gastou algo em torno de R$ 4 mil para a solenidade em comemoração aos Cem Anos de Emancipação de Vargem Grande do Sul.