Vitor Hugo estreia na temporada 2022 do Superbike

O circuito de Interlagos, em São Paulo, recebe neste domingo, dia 6, a primeira etapa do campeonato Superbike 2022. O piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 11 anos, estará na pista pela manhã e com o apoio da torcida da família, amigos e de toda a cidade. Ao todo, serão disputadas 10 provas ao longo do ano.

O piloto de Vargem disputa a categoria Junior Cup. Criada em 2013, ela é a primeira categoria voltada para a formação de jovens talentos. A Junior Cup direcionada a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, visando ensinar todos os conceitos e técnicas de pilotagem, além de auxiliar na formação do jovem com controle das emoções, medos, insegurança, disciplina e comunicação.

“A Junior Cup é uma categoria para formar talentos, e mais que isso, melhores seres humanos. Dessa forma, são todos campeões. Do primeiro ao último, todos que ali alinham são vencedores e aprendem muito sobre respeito, valores, medo, superação, e tantas outras coisas que serão levadas para a vida”, comentou Leo Tamburro coordenador da categoria.

Vítor Hugo

Filho do empresário Vladimir Correa, proprietário da Eleven Construções Metálicas, e de Lucimeire Correa, Vítor Hugo vem apresentando bons resultados e evoluindo na categoria. Na última prova de 2021, ficou em segundo lugar na prova disputada em Interlagos, em uma emocionante corrida em que realizou muitas ultrapassagens na última volta.

Neste ano, Vítor Hugo já disputa a etapa inicial, neste domingo, dia 6, em Interlagos. O tradicional circuito da capital paulista também vai ser palco da segunda corrida da temporada, no dia 10 de abril. O local da terceira etapa, que será disputada no dia 8 de maio, ainda não foi definido pela organização.

Interlagos volta a receber a quarta e quinta etapa, nos dias 19 e 24 de junho. A sexta etapa, prevista para o dia 28 de agosto ainda não tem circuito definido. Já a sétima corrida será no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG).

No dia 23 de outubro, Vítor Hugo deve ir a Brasília, que recebe a oitava prova do ano. No dia 20 de novembro, em Goiânia, será disputada a penúltima corrida do campeonato. A última prova, encerrando o calendário, será disputada no dia 18 de dezembro, em Interlagos.