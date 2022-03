Ações arrecadam recursos para ajudar Space Motors

Oficina de Guilherme Alves da Silva Salas ficou destruída após um incêndio no último dia 25

Um incêndio que rapidamente tomou conta de todo o barracão, destruiu a oficina de motocicletas Space Motors, de Guilherme Alves da Silva Salas. O acidente ocorreu no final da tarde do último dia 25 de fevereiro, uma sexta-feira. O empresário viu todo o seu trabalho ser destruído rapidamente. Felizmente não houve vítimas, mas equipamentos, veículos que estavam em manutenção pela oficina, além de toda a estrutura do prédio foram consumidos pelas chamas, causando um prejuízo financeiro muito grande.

Segundo o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, o acidente aconteceu quando funcionários trabalhavam em uma motocicleta, manuseando combustível com uma extensão próxima. O combustível caiu na moto, ela deu curto e causou o acidente, que destruiu o prédio todo, localizado à rua Capitão Gabriel Ribeiro, nº 48, ferramentas, mercadorias e algumas motos que estavam dentro do local.

Mas tão logo o fogo foi extinto, as mobilizações de apoio e solidariedade começaram. Amigos e populares iniciaram uma grande corrente do bem para ajudar Guilherme a se restabelecer. No final de semana, foi realizado um mutirão para retirar o entulho do imóvel e ações estão sendo realizadas para auxiliar a levantar recursos, como rifas, sorteios e eventos beneficentes.

Ajuda e gratidão

O mototaxista e vereador Gláucio Santamaria (Democratas) está liderando um grupo de ajuda para o empresário. No final de semana de Carnaval, um grupo de amigos e voluntários foi até o imóvel e removeu o entulho que ficou acumulado no galpão da oficina após o incêndio. Além disso, Gláucio comentou sobre outras ações que estão sendo realizadas. “Está sendo feita uma ação entre amigos pra ajudar nosso amigo Guilherme a reconstruir o sonho dele. Estão sendo feitas rifas em busca de arrecadar recursos para ele sair dessa o mais rapidamente possível, será feito uma carreata de amigos e um show em que os recursos serão revertidos para nosso amigo”, disse.

À Gazeta de Vargem Grande, Guilherme comentou sobre o que está sendo feito. “Toda ação, toda ajuda, toda colaboração e toda solidariedade, principalmente, de todo mundo, é o que está sendo feito para que eu consiga erguer a minha cabeça, porque não está sendo nada fácil ficar sem o ganha-pão da minha vida. Eu demorei nove anos pra conquistar isso, pra chegar onde eu cheguei. Perdemos tudo, entre motos, ferramentas e mercadoria. Graças a Deus nós estamos bem”, disse.

Guilherme informou que está recebendo doações de qualquer quantia e de qualquer forma, não só financeiramente. “O que tem de pessoas me ajudando nessa, eu agradeço de coração a todo mundo, não tenho nem palavras para descrever tamanha solidariedade das pessoas, eu não imaginava que o ser humano era tão bom do jeito que está sendo pra mim. Eu recebi todas as ajudas possíveis, orações, financeira, várias e várias formas de ajuda”, comentou.

Enfrentando o fogo

O proprietário contou como foi enfrentar o incêndio. “Foi péssimo, foi a pior visão da minha vida, ter que chegar na porta da minha oficina, porque eu não estava lá dentro, e aí chegar com tudo em chamas, pegando fogo em tudo. Nós, com ajuda dos vizinhos e de quem estava passando na rua, tiramos algumas motos de dentro, porque já não tinha mais o que ser feito. Só quero agradecer, porque não tenho muita coisa que fazer, o apoio de todo mundo é o principal que está me deixando forte”, disse.

“Tenho que agradecer muito os Bombeiros, a Guarda Civil Municipal, que chegou primeiro, e o caminhão-pipa da Brigada de Incêndio. Agradecer, principalmente um soldado que ficou o tempo inteiro me consolando, me ajudando, falou que ia dar tudo certo e, graças a Deus, nunca vou esquecer daquele soldado que me ajudou”, completou.

Guilherme contou que tem uma expectativa muito grande de que coisas boas ainda vão acontecer, porque o seu prejuízo foi muito grande. “Vamos voltar a trabalhar a partir de segunda-feira com doações de local de serviço, empréstimo como doação por uma temporada de tenda para eu poder não ficar tomando sol, muita gente ajudando com rifa, com vários tipos de ajuda, com sorteio, Pix. Muita coisa acontecendo graças a Deus”, comentou.

Doações

Ele relatou que, no instante em que o barracão estava pegando fogo, pediram a sua autorização para gravar um vídeo já pedindo arrecadação de fundos pelo que estava acontecendo. “Aí partiu desse vídeo, depois partiu da imagem da frente da minha loja com a galera fazendo um Pix pra mim, depositando o dinheiro na conta, me ajudando nessa parte. E já logo em seguida a galera já começou a fazer rifa, fazer sorteio. Temos doações de pessoas que ainda estão pra chegar, como ferramentas, a parte de escritório, que também queimou tudo. Tem um pessoal organizando corrida de moto, outro organizando campeonato de air soft, tudo beneficente, pessoas fazendo sorteio de salão de beleza, toda ajuda que possa existir, estão fazendo”, falou emocionado.

Perdas

O empresário pontuou que não estimou valores totais dos danos, mas calcula o prejuízo em mais de R$ 250 mil. “Queimou as motos, pois ficaram algumas dentro da oficina e temos que acertar, todas as ferramentas, o barracão, que era alugado, e o financeiro. Graças a Deus, dinheiro lá dentro não tinha, mas era o único ganha-pão. Vamos voltar a trabalhar, se Deus quiser, na segunda-feira em um local novo, na Rua Santana, nº 81, ao lado da Ciclo Líder, com as doações que eu estou ganhando, coisas que estou emprestando, pois não posso ficar sem trabalhar”, completou.

Como ajudar

Os interessados em ajudar podem contatar Guilherme pelo telefone 19 99234-6416, participar de qualquer uma das ações em prol da oficina, bem como depositar ou transferir qualquer quantia para Guilherme Alves da Silva Salas, sendo Banco Sicoob, Agência 4376 e Conta 612111. Ou então, pelo Pix 19992346416.

A ajuda também pode ser realizada por meio da vakinha online, pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-reconstruir-a-space-motors.

Show beneficente

O Vai quem Guenta Bikers e Beer, bar localizado à rua Primeiro de Maio, nº 352, vai promover uma noite beneficente com dois shows, no dia 17 de março, quinta-feira, a partir das 20h. As apresentações serão da Banda Gearbox e da dupla André e Thiago. Todo valor obtido com a portaria do evento, com entrada a R$ 20,00, será revertido ao Guilherme e à Space Motors.