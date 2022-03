Teve início o período da quaresma

A Quaresma, período de 40 dias que antecedem a Páscoa para a comunidade Cristã, teve início no último dia 2 de março, a Quarta-feira de Cinzas.

Durante a Quaresma, os cristãos são encorajados a recordar os sacramentos do batismo e da penitência em preparação para o Domingo de Páscoa. Foi publicada dia 24 de fevereiro a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2022. A reflexão sugerida pelo Santo Padre é sobre a exortação de São Paulo aos Gálatas: “Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos” (Gal 6, 9-10a).

Confissões

A Diocese de São João da Boa Vista, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, divulgou a programação das confissões comunitárias, para os devotos se prepararem para a Páscoa.

No dia 8 de março, as confissões serão na Paróquia Santa Luzia, às 19h30. Dia 10 de março, será a vez da Paróquia São Joaquim, também às 19h30. No dia 23, as confissões serão na Paróquia Santo Antônio, a partir das 19h30. No dia 24 de março, as confissões serão na paróquia de Sant’Ana, das 16h às 19h30 e no dia 29 de março, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, das 16h às 19h30.