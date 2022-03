Vitória Mascarin lança seu primeiro cosmético

A esteticista e cosmetóloga Vitória Mascarin irá lançar, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, seu primeiro cosmético exclusivo: “Colágeno Booster” – um potente anti-aging facial.

Segundo a empresária, “sempre foi um sonho a criação de um cosmético exclusivo e esse, em especial, passou por um processo de desenvolvimento longo até que chegasse à fórmula final. Trata-se de um único produto que promete hidratar, nutrir e prevenir o envelhecimento da pele. Por ser o primeiro produto da marca, pensei em algo em que todas as pessoas (independente do tipo de pele e idade) pudessem utilizá-lo”.

A esteticista promete entregar um produto que irá presentear a pele dos clientes com um momento de autocuidado e skincare. Assim, a proposta do COLÁGENO BOOSTER é oferecer um toque aveludado, sedoso e refrescante na pele, sendo responsável pelo estímulo de colágeno natural, mantendo a integridade da barreira protetora, de forma saudável e hidratada.

A empresária lembra também que ter uma rotina de cuidados com a pele é essencial para melhorar a autoestima e que tal prática vem sendo uma crescente na sociedade brasileira. Afinal, trata-se da parte mais visível do nosso corpo e está diretamente ligada a forma como nos enxergamos e nos relacionamos com o outro.

Por fim, a divulgação e a venda do produto estão sendo feitas através de seu Instagram profissional: @vitoriamascarinoficial e Vitória já adiantou que, em breve, promete surpreender o público com a construção de seu espaço físico em Vargem Grande do Sul.

Vitória Périco Mascarin, 25 anos, desde muito nova já era encantada pelo universo da estética e tinha o sonho de proporcionar momentos únicos e inesquecíveis para as pessoas. Em 2017, se formou no curso de Bacharel em Estética e Cosmetologia pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, período no qual também teve a oportunidade de se desenvolver profissionalmente trabalhando em uma renomada clínica de estética da Capital.

Em 2019, concluiu sua pós-graduação em Cosmetologia e Ciências da Pele pelo Instituto de Cosmetologia, mas não parou por aí. No mesmo ano, realizou uma imersão na França para sua primeira certificação internacional, o Esthétique Experience Paris, oportunidade na qual se especializou nas técnicas francesas do mundo da estética, tendo contato direto com os profissionais mais renomados da área.

Nesse período Vitória teve a oportunidade de obter mais de vinte certificações nacionais nas áreas de tratamentos estéticos corporais e faciais, cosmetologia, aromaterapia, marketing e gestão financeira.

Mais recentemente, Vitória obteve certificação Internacional pelo Instituto Bihada Japan, adquirindo formação japonesa para aplicação de técnicas milenares do mundo oriental.

Toda essa bagagem técnica e profissional, foi utilizada pela empresária para a criação de sua marca, Vitória Mascarin®, que tem como missão elevar a autoestima de cada indivíduo, priorizando e valorizando a essência da estética, o poder do toque, a saúde e a qualidade de vida num todo.

