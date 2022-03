Dupla foi presa em flagrante com moto furtada

Após tomar conhecimento no domingo, dia 27, de que uma motocicleta honda/cg 125 Titan 2000 havia sido furtada no sábado, dia 26, o cabo Salomão e o soldado Jangoas, da Polícia Militar, realizaram patrulhamento atrás do veículo.

No Jardim Paulista, foi avistado uma motocicleta com dois rapazes, com características iguais da moto do furto. O veículo com a dupla foi abordado pelos policiais que ao verificarem a moto, constataram que era produto de furto.

O proprietário não havia prestado queixa ainda por não estar na cidade e ter tido conhecimento do fato somente no dia seguinte por um conhecido e, ao chegar pelo local, reconheceu a motocicleta sendo de sua propriedade.

Questionados sobre a procedência da motocicleta, a dupla informou que teria adquirido de um desconhecido que ofereceu a eles e, em troca da moto, foi dada uma certa quantidade de drogas equivalente a aproximadamente R$ 1 mil.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de receptação. A dupla ficou presa à disposição da Justiça e a motocicleta foi devolvida ao proprietário.