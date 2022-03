Câmara analisa pedido de empréstimo de R$ 8 milhões para infraestrutura

Deu entrada esta semana junto à Câmara Municipal, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 8 milhões, que visa contratar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento-FINISA, para a troca de tubulações antigas de água do Centro, Vila Polar e Vila Santa Terezinha e também para continuar a troca de lâmpadas antigas pelas de LED em vários bairros da cidade.

Segundo apurou o jornal junto ao presidente da Câmara, Paulo Cesar da Costa (PSB), já houve uma primeira reunião com os vereadores e o prefeito municipal Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para discutir o projeto e agora ele segue os trâmites normais, devendo passar pelas comissões da Câmara para dar seus pareceres e depois irá à votação. O projeto pode ir à votação na próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 15 de março ou o presidente Paulinho poderá marcar uma reunião extraordinária para votação do projeto.

Leia matéria completa na edição impressa da Gazeta de Vargem Grande que circula neste sábado, dia 12 de março.