Cultura irá celebrar Dia da Mulher na Biblioteca

Na terça-feira, dia 8, o Departamento de Cultura e Turismo realizará uma importante ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Biblioteca Victor Lima Barreto.

Em parceria com a Ação Social será realizada uma roda de debates e informações com mulheres convidadas sobre empoderamento feminino. Neste dia, o espaço será apresentado já com as melhorias que foram feitas nos últimos meses, como a reforma do auditório, equipamentos de acessibilidade, entre outras.