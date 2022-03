Departamento de Esportes participou de encontro regional

Na tarde de quarta-feira, dia 23, foi realizado na cidade de Tambaú, o 2º Encontro Esportivo da Região de São João da Boa Vista. O encontro foi realizado na Câmara Municipal da cidade e estiveram presentes dirigentes de São João da Boa Vista, Mococa, Tambaú, Santo Antônio do Jardim, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Aguaí e Vargem Grande do Sul representada pelo diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura, Luís Carlos Garcia.

Na oportunidade, além das competições foram debatidos assuntos sobre o crescimento administrativo, buscas de recursos e o desenvolvimento do esporte na região com o objetivo de beneficiar nossas crianças e adolescentes em diversas modalidades esportivas, fomentando o esporte regional com custo minimizado e envolvimento de maior número possível de modalidades.